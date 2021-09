Steve Guerdat ganha a etapa de Spruce Meadows do Grand Slam (VÍDEO) 15 Setembro, 2021 7:31

O cavaleiro suíço Steve Guerdat venceu no passado domingo (12) a etapa de Spruce Meadows (CAN) do Grand Slam de saltos de obstáculos.

Montando Venard de Cerisy, Guerdat de 39 anos, foi o único conjunto a terminar a prova com duplos percursos sem faltas. Kent Farrignton foi segundo classificado com Gazelle, enquanto o seu compatriota McLain Ward fechou o pódio com Kasper van Het Hellehof. Ambos penalizaram 4 pontos, mas na soma dos tempos dos dois percursos, a vantagem foi para Farrington.

A próxima etapa será disputada em Genebra (SUI), no dia 12 de Dezembro.

