Spring Tour CCI3*-S: Joaquim Grave entra a ganhar com Let’s Win (VÍDEO)

Terminaram esta terça-feira as provas do Spring Tour 2024 do concurso completo internacional, realizado nas instalações da Mata do Duque, em Santo Estêvão, englobando competições nas categorias CCI1*-Intro, CCI2*-S e CCI3*-S.

Após a realização das três fases, o cavaleiro português Joaquim Grave venceu o CCI3*, montando Let’s Win, com zero pontos no Cross e um total de 36,0 pontos acumulados. O finlandês Hedwig Wikström, ficou em segundo lugar com Chiara’s Charm (47,3pts), enquanto o italiano Alberto Giugni, com Galwaybay Talent, terminou em terceiro, acumulando 54,0 pontos. Manuel Grave, com Carat de Bremoy, terminou em oitavo lugar (61 pts).

A cavaleira espanhola Emma Schonvandt Alarcos conquistou a vitória no CCI2*, montando Qream Z, com zero pontos no Cross, somando um total de 32,3 pontos. O espanhol Francisco Gaviño González, com Ultrasource del Cerro 35, ficou em segundo lugar com 34,2 pontos e o japonês Ryuzo Kitajima completou o pódio com Cekatinca (35,4pts).

Ficaram ainda classificados Augusto Calça e Pinta com OKAC ficou em oitavo lugar, e Joaquim Grave com Oceanica da Bala em nono lugar.

A sueca Anna Hassö, com Balun Dearg, foi a vencedora do CCI1* com um total de 37,1 pontos acumulados.

