SPORT TV3 – Campeonato da Europa de Dressage 2023

Não perca o resumo do Campeonato da Europa de Dressage na SPORT TV3.

Horários:

Terça-feira, 19 de Setembro, às 22:55 – 23h055 – Equipas

Quarta-feira, 20 de Setembro, às 19:00 – 20h00 – Equipas

Quarta-feira, 20 de Setembro, às 20:00 – 21:00 – Individual

Sexta-feira, 22 de Setembro, às 21:00 -22:00 – Individual

Portugal apresentou-se com uma equipa de quatro cavaleiros dois deles montando cavalos lusitanos: Maria Caetano com Fénix de Tineo, Jeannette Jenny com Damasco, João Moreira com Zonic Hit (Oldenburgo) e Maria Pais do Amaral com Hot Hit Old Campline (Odenburgo).