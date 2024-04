Software LinesUp obtém certificação da FEI

O LinesUp tem sido uma presença fundamental no mercado português nos Eventos Equestres nos últimos 5 anos, destacando-se no Salto de Obstáculos, Dressage e no Concurso Completo de Equitação.

Com mais de 50% de participação no mercado, o LinesUp alcançou um marco significativo tornando-se o primeiro software português a receber certificação da FEI (Federação Equestre Internacional) para a disciplina de Obstáculos.

Isso não apenas destaca a qualidade e inovação do software, mas também consolida a sua posição como líder no setor. Com um compromisso contínuo com a excelência e o aprimoramento, o software está preparado para continuar a oferecer soluções de ponta para atender às necessidades dos profissionais e entusiastas do mundo equestre.

Contactos

+351 308 811 500

hello@linesup.pt

Rua Guerra Abreu, nº 8

3800-520 Aveiro