Sociedade Hípica Portuguesa celebra o Santo António com Poule de Obstáculos 14 Junho, 2018 8:43

Pela primeira vez foi celebrada na Sociedade Hípica Portuguesa a festa dos Santos Populares esta quarta-feira (13), com uma animada e original Poule de Saltos de Obstáculos em que a cada prova foi atribuído o nome de um bairro alfacinha. Esta iniciativa, no âmbito das Festas de Santo António, foi promovida pelos membros da direcção e teve como chefe de pista António Carvalho Martins que traçou percursos muito apreciados pelos participantes.

Com 180 participantes vindos de vários pontos da Grande Lisboa (Pico Horses Quinta da Marinha, Cascais Riding Club Bicuda, Alfeizerão) entre outros, a Poule arrancou cerca das 09h00 num ambiente de franca descontracção, ao som da tradicional música “pimba” que animou o dia.

Um dos destaques do evento foi a inédita prova de cruzes que começou com saltos a 0,30cm para os Iniciados e Cavalos Novos, e terminou com obstáculos a 1,30m. Aos conjuntos foi-lhes dado a oportunidade de repetirem as provas e aos vencedores de cada prova foi oferecido o tradicional manjerico como prémio.

As provas foram todas disputadas ao cronómetro e os resultados ficaram assim ordenados:

Luísa Horta Osório foi a vencedora da Prova Belém ao cronómetro com obstáculos a 1,30m.

Norbert Ell com Casall Star venceu a Prova Campolide com obstáculos a 1,20m.

Beatriz Malheiros venceu a Prova Castelo 1,10m montando Airborne enquanto Francisca Guerreiro Domingues com Mario D’Eglefin foi a vencedora da Prova Bica com obstáculos a 1,00m.

A Prova São Vicente (0,90m) foi ganha por Luiza Henriques com Warco e Mariana Figueiredo venceu a Prova Graça (0,80m). Leonor Azevedo e Silva e Pina venceram a Prova Mouraria (0,50m)

Na Prova Alfama (cruzes) partilharam o primeiro lugar 11 conjuntos.

Dado o número de participantes, claramente esta iniciativa foi uma aposta ganha.

Para o ano há mais e ainda melhor!

Resultados completos AQUI