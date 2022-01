Silvia Rizzo compra «Orfeo Sollenburg»

A cavaleira italiana de Grande Prémio, Silvia Rizzo, e os seus parceiros comerciais garantiram a aquisição do garanhão holandês Orfeo Sollenburg, de 3 anos de idade, como um novo projeto para o futuro.

O poldro KWPN Orfeo Sollenburg, nascido em 2019, é filho de Fürst Toto, por Fortuna Sollenburg (Vivaldi x Havidoff x Nabuur), do criador Adri Zekveld.

Este poldro de 1,73m ao garrote provém da famosa coudelaria de criação KWPN Sollenburg, que produziu garanhões aprovados e cavalos de desporto internacionais de grande sucesso.

O garanhão Fürst Toto (Furstenball x Totilas por Londonderry) é um dos jovens garanhões reprodutores em ascensão na Alemanha, enquanto a jovem mãe Fortuna Sollenburg já é uma égua de elite da KWPN e testada pelo IBOP. Esta égua reprodutora é a preferida dos apreciadores, cuja linha produziu o cavalo de GP Dark Knight Texel e o pequeno cavalo Black Painted de provas “Small Tour”.

O Orfeo Sollenburg, era propriedade do holandês Joop van Uytert, que o vendeu à Silvia Rizzo e seus parceiros.

“Estou encantada por receber o Orfeo ” disse Rizzo, que adquiriu o poldro juntamente com o seu companheiro Michele Betti e uma amiga intima. “Estou muito grata à nossa amiga que acreditou e confiou neste projeto. É uma cavaleira experiente e aceitou com entusiasmo este projecto. Estamos entusiasmados por ela estar ao nosso lado no desenvolvimento do Orfeo”.

Silvia continuou: “Também aprecio muito o apoio profissional e a experiência do Joop ao apresentar-me os seus jovens poldros. Foi uma grande experiência trabalhar com ele para encontrar a estrela certa para o futuro”.