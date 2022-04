Sessão de esclarecimento | “Horse Health Requirements”

A Federação Equestre Portuguesa informa que vai realizar uma sessão de esclarecimento on-line, acerca dos procedimentos relacionados com o programa – “Horse Health Requirements” no próximo dia 4 de Maio, pelas 18 horas de Portugal, com o Dr. Gonçalo Paixão Director do Departamento Veterinário da FEI – Federação Equestre Internacional.

Quem pretender participar nesta sessão terá que se inscrever enviando o nome e e-mail para frandrade@fep.pt, até ao próximo dia 3 de Maio, para ser-lhe enviado o link para participar.