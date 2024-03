Schockemöhle Online-Auction: Onze estrelas de dressage no Leilão da Páscoa (VÍDEO)

O seu entusiasmo certamente aumentará quando contemplar esta coleção de cavalos. São 11 cavalos de dressage que disponibilizamos online para o próximo Leilão Online Schockemöhle, que acontecerá de 31 de março a 2 de abril.

As genealogias dos onze candidatos no leilão por si só são um verdadeiro “quem é quem” no topo do desporto internacional de dressage.

O número 1 do catálogo é «Most Special PS», um garanhão castanho escuro filho do garanhão licenciado «Morricone» eleito Garanhão Oldenburgo do ano em 2021 em Vechta. A sua mãe é a Bundeschampioness «Special Diva», que já produziu os dois garanhões licenciados, Total Diamond PS e Monterey.

Despertámos o seu interesse? Então, não deixe de ver nossa coleção da Páscoa e entre em contato com nossa experiente equipa de vendas, que estará à sua disposição para responder a todas as perguntas e agendar uma visita para experimentar estes cavalos de dressage.

