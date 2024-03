Schockemöhle Online Auction: 5ª coleção de poldros de saltos (VÍDEO)

A Schockemöhle Online Auction está prestes a realizar a sua quinta edição, trazendo uma coleção exclusiva de poldros de saltos de obstáculos. De 3 a 5 de março, este leilão promete ser um evento imperdível para cavaleiros profissionais, amadores, criadores, comerciantes e investidores que procuram o cavalo dos seus sonhos.

Esta edição, impressionará todos os participantes, sem dúvida. A coleção atual do Leilão Online Schockemöhle apresenta 20 talentos excecionais, cada um com pedigrees que transbordam genes de desempenho.

Como é tradição, cada poldro nesta coleção inicia com um valor de licitação de 10.000€. O processo de participação no leilão online é simples e acessível. Basta registar-se no site e submeter a sua licitação. Caso a sua oferta seja a mais elevada, será notificado por e-mail ou SMS (opcional).

Prepare-se para ficar maravilhado com a qualidade e potencial destes poldros. A Schockemöhle Online Auction continua a ser a escolha ideal para aqueles que procuram a excelência.

Veja a colecção AQUI

Registe-se AQUI e faça a sua licitação!