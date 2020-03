Saudi Cup: «Maximum Security» conquista a corrida mais valiosa do mundo (VÍDEO) 2 Março, 2020 9:54

Cerca de 10 mil pessoas assistiram no sábado (29), no hipódromo King Abdulaziz em Riade, ao triunfo do puro sangue inglês, «Maximum Security» de 4 anos, montado por Luis Saez, na Saudi Cup, a corrida mais valiosa do mundo (prémio 20 milhões de dólares). Este PSI (EUA), propriedade dos norte americanos Gary and Mary West, treinado por Jason Servis, relegou «Midnight Bisou» (EUA) para o segundo lugar, enquanto «Benbatl» (EAU) foi terceiro.

No seu breve percurso de corridas, «Maximum Security» registou em 2019, triunfos no Florida Derby, Haskell Invitational, Bold Ruler Handicap e The Cigar Mile. Este cavalo de corridas que cruzou a linha de chegada em primeiro no Kentucky Derby em Maio de 2019, foi desclassificado por controversa interferência.