Saudi Cup a corrida mais “rica” do mundo no próximo sábado

No próximo sábado à noite (26/02) vai realizar-se a Saudi Cup no King Abdulaziz Racetrack em Riad, a corrida de cavalos com o maior prémio do mundo.

Vinte milhões de dólares em prémios, com dez milhões para o cavalo vencedor. Esta corrida G1 com 1.800 metros de distância terá a concorrer os melhores cavalos puro sangue. O segundo classificado ganhará 3.500.000 dólares, e os seguintes 2.000.000 (3º), 1.500.000 (4º), 500.000 (5º e 6º) até chegar ao décimo classificado com 200.000 dólares.

O cavalo «Mishriff» propriedade do Príncipe Abdul Rahman Al Faisal, conquistou a Saudi Cup em 2021 e todas as atenções estarão voltadas para este cavalo irlandês que pode renovar o título, seguido por Mandaloun, e TO Keynes. Seguem-se Art Collector, Midnight Bourbon e Real World.

Os proprietários dos cavalos da Saudi Cup – terão todas as suas despesas custeadas pela organização da prova.