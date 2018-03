Santiago Varela nomeado chefe de pista dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 22 Março, 2018 12:35

Faltando 858 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, a Federação Equestre Internacional nomeou o espanhol Santiago Varela como chefe de pista para os percursos de saltos de obstáculos.

Para Santiago Varela de 50 anos, esta nomeação para a Olimpíada representa o ponto mais alto da sua carreira.

Segundo os entendidos, Santiago Varela, que é bem conhecido das pistas de Vilamoura, é um chefe de pista extraordinário, tem talento e uma vasta experiência, jogando sempre a “favor dos cavalos”.

Graduado com a credencial de nível quatro estrelas, pela Federação Equestre Internacional (FEI), Santiago Varela tem entre os principais momentos da sua carreira, Campeonatos da Europa (Seniores e Juniores), finais das Taças das Nações e Taças do Mundo. Foi Delegado Técnico nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Fonte: Real Federación de Hípica Española