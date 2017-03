Sant’Alberto (ITY) e Perfecta (SPA) classificados em Madrid!

Disputou-se este domingo em Madrid mais uma jornada de corridas de cavalos sobre a relva do hipódromo de La Zarzuela.

Sant’Alberto (ITY) da quadra Silver integrou um lote de 13 equinos a disputar um difícil lote de 2200 metros escalonado de Categoria C com 17 mil euros a distribuir. Este veterano equino da quadra Silver preparado por Diogo Teixeira, efectuou uma vez mais uma fantástica corrida, alcançando a prestigiante 3ª posição neste Premio BANNABY.

Ainda nesta manga tivemos a ocupar a segunda posição o equino nascido e criado em Portugal Gran Torino (POR) da quadra algarvia Mild West preparado pela basca Ana Imaz Ceca.

Perfecta (SPA) da quadra Supermercados Cardoso com preparação de Ismael Mendes foi outro dos equinos que esteve nos lugares pontuáveis nesta jornada, alcançando a 4ª posição no prémio BREZO, uma categoria C sobre os 1400 metros para poldros de 3 anos.

O preparador Tiago Martins alcança a 3ª posição com Bank Guarantee (USA) nos 1600 e José C. Cerqueira alcança dois 4º lugares com Electra Voice (GB) e Fable of Arachne (GB) também sobre os 1600 metros.

Fonte: Hélder Barbosa