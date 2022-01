Saltos: Programa Equipa Senior começa em Janeiro 2 Janeiro, 2022 10:48

A Federação Equestre Portuguesa informa que as actividades relacionadas com o programa Equipa Sénior de Cavaleiros de Saltos de Obstáculos terá início nos próximos dias 11, 12 e 13 de Janeiro nas instalações do Centro de Alto Rendimento – Golegã.

O programa de treino consistirá em sessões abertas aos Cavaleiros, pelo que solicitamos a todos os interessados inscrição (formulário) para António Frutuoso de Melo através do email afmelo@fep.pt, sendo as mesmas consideradas pelo Ranking FEI e na ordem dos 20 conjuntos.

As sessões de treino serão monitorizadas por Antonis Petris e Luís Negrão.

Durante as sessões serão apresentadas as linhas orientadoras do programa 2022 e cronograma de actividades para a época desportiva de 2022.