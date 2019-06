Ouro para Portugal na Taça das Nações do CSIO de Lisboa 1 Junho, 2019 7:34

Portugal foi o grande vencedor da Taça das Nações do Concurso de Saltos Internacional (3*) de Lisboa, que se realizou na noite desta sexta-feira no hipódromo do Campo Grande, com uma equipa composta por Rodrigo Giesteira Almeida / GC Chopin’s Bushi (0/0), Duarte Seabra / Fernhill Curra Quinn (0/0), Luís Sabino Gonçalves / Unesco Du Rouet (0/4), António Matos Almeida / Volver de la Vigne (0/0) liderada pelo Engº João Moura.

De recordar que este quarteto também conquistou uma histórica Medalha de Ouro na Taça das Nações nos Jogos do Mediterrâneo 2018 em Barcelona.

Esta prova, que qualifica para o Campeonato da Europa em Roterdão e Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, contou com a participação de 11 países, com Portugal a terminar destacado na liderança com zero pontos. Em segundo lugar ficou a Espanha, com 4 pontos, e a Irlanda terminou em terceiro lugar com 8 pontos.

