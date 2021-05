Rui Lanternas em 5º lugar no Mundial de Endurance 2021 24 Maio, 2021 7:45

Rui Lanternas, 22º no Ranking Mundial de Endurance, alcançou no sábado (22) a melhor classificação de sempre ao conquistar a quinta posição no Campeonato do Mundo de Raides, que se realizou entre 21 e 22 de Maio em Pisa, Itália.

Montando o cavalo PSA Alcantava, (propriedade do espanhol Aurelio Duarte Lopez Ayala), Rui Lanternas foi um dos quatro cavaleiros que representaram Portugal nesta prova, que foi ganha por Salem Malhoof Al Kitbi (Haleh), ao superar os 160km com a média 21,602km/h, tendo conquistado a medalha de ouro individual para os Emirados Árabes Unidos. A medalha de prata foi para o seu compatriota Mansour Saeed Mohd Al Faresi com Birman Aya, enquanto a de bronze individual foi ganha pela chilena Viada de Vivero Boni com As Embrujo.

A Espanha campeã em título por equipas conquistou a medalha de ouro, seguida do Brasil e da França.

João Maria Moura, com Gaiato, terminou em 22º lugar, numa prova em que participaram 74 conjuntos e apenas 26 superaram os 160km.

A restante equipa portuguesa não conseguiu terminar esta prova de resistência, com os 160 quilómetros divididos em seis etapas. Leonor Moreira Alves e Almeida foi desclassificada na penúltima etapa numa reinspecção veterinária, Tejo du Cambou apresentou-se a claudicar da mão esquerda. Pedro Godinho, com Montalban Endurance, também foi desclassificado, igualmente devido a problemas com a sua montada.

Resultados AQUI