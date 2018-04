Roteiro Ovibeja com “Todo o Alentejo deste Mundo”

A 35ª Ovibeja abre portas ao público esta sexta-feira, 27 de Abril, às 11h00 da manhã. Em edição comemorativa, com um extenso programa de atividades para todos os públicos, esta Ovibeja é também de homenagem a todos os que ao longo destes 35 anos acreditaram que é possível construir uma feira inclusiva, reivindicativa, do campo e da cidade, de trabalho e de festa. Uma exposição e a edição de um livro ilustrativo dos principais marcos da Ovibeja são apenas dois apontamentos de um roteiro que revela uma feira que se diferencia pela inovação e pela partilha.

A decorrer de 27 de Abril a 01 de Maio, a feira conta com uma série de espaços com atividades permanentes para todos os visitantes A Arena do Azeite, no Pavilhão Terra Fértil, vai ter, durante todos os dias, provas de azeites do mundo, dos participantes e vencedores do 8º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra – Prémio CA Ovibeja. As provas são abertas aos visitantes.

É também neste espaço que vai decorrer, no dia 28 de Abril, a cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores. Na Arena do Azeite vão decorrer ainda conferências e apresentação de projetos. Os colóquios sobre temáticas da atualidade, um dos pontos fortes da Ovibeja, vão também acontecer no Auditório da Expobeja e no Auditório do NERBE.

Ainda no Pavilhão Terra Fértil, várias ações dão destaque ao espaço de Internacionalização – AgroAlentejoExport. Aqui é dinamizada uma exposição temática, com dados estatísticos sobre a produção agroalimentar, a sua importância para a região e os contributos para o País. Este espaço conta ainda com um ciclo de conferências em vários dias da feira, sendo que dois deles sobre a cultura da Amendoeira e sobre a cultura da figueira no Alentejo, são da responsabilidade da ACOS.

A Ovibeja é uma feira da terra e da terra provêm produtos agro-alimentares, como queijos, enchidos, presunto, doces regionais e conventuais, vinhos, azeites, pão, azeitonas e mel, entre muitos outros paladares e aromas que enchem também um Pavilhão inteiro, que junta famílias e amigos em conversas saboreadas à mesa. Além deste espaço, a Ovibeja conta ainda com uma zona de restaurantes de carnes certificadas de todo o país.

A mesa e a partilha suscitam o cante. E, mais uma vez, o Comboio do Cante vai trazer à Ovibeja no dia 28, às 14h00, 23 grupos corais de várias zonas do país, com maior expressão dos arredores de Lisboa.

O Pavilhão do Cante vai encher-se e renovar-se com grupos corais provenientes da diáspora mas também vai entoar, durante todos os dias, as modas dos mais diversos grupos de cante da região.

Dos espaços da feira fazem ainda parte o Pavilhão da Pecuária, com mais de 350 exemplares de raças com apuramento genético, de bovinos, caprinos, ovinos e suínos que encantam os visitantes, especialmente as crianças, mas também muito procurado por produtores para oportunidades de negócio.

No que diz respeito à presença de animais na feira, destaque ainda para as provas e concursos equestres, provas e demonstrações com cães, concursos de ovinos e de suínos.

O Campo da Feira, um campo agrícola e de mostra, venda e demonstração de máquinas e equipamentos agrícolas e industriais, conta também com atividades diárias. Além da demonstração de campos de culturas e ensaios de variedades agrícolas, este espaço vai ser palco de um workshop sobre “Prevenção de Riscos com Tractor e Máquinas Agrícolas” e, entre outras iniciativas de informação e sensibilização, vai ter uma prova de perícia sobre “Conduzir e Operar com o Trator em Segurança”. Os expositores presentes neste espaço também desenvolvem ações ligadas à sua área de atuação. É também neste espaço que vai ser apresentada a 23ª Mostra de Aves, num pavilhão específico.

A 35ª Ovibeja vai ser visitada por vários representantes dos principais órgãos de Estado, delegações empresariais, políticas e diplomáticas, a quem vão ser apresentadas as potencialidades da região que vai estar em foco de 27 de Abril a 1 de Maio.

Mas a Ovibeja também é festa que é vivida por milhares de jovens, entre grupos de amigos, nos concertos e nas Ovinoites. E, se na noite de 27, o cartaz de concertos abre com Xutos e Pontapés, transversal a várias gerações, nas noites seguintes os ritmos musicais vão entoar ao som de Richie Campbel, Buba e amigos (Rui Veloso, Virgem Suta, Luís Espinho, Eduardo Espinho, António Caixeiro e Grupo de Cantadores do Desassossego) e Diogo Piçarra. Madrugada dentro é a vez de, em cada noite, DJ Cristian F, Festa M80, DJ Rita Mendes e DJ Merche Romero.

A organização da Ovibeja pertence à ACOS – Associação de Agricultores do Sul.