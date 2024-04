Rota Lusitana 2024: Companhia das Lezírias recebeu o CDI3* este fim-de-semana

No último fim de semana (06 e 07 de abril), as instalações da Companhia das Lezírias, em Samora Correia, foram palco do segundo Concurso Internacional de Dressage da Rota Lusitana, que reuniu 33 atletas de França, Espanha, Ucrânia e Portugal.

O cavaleiro português Nuno Miguel Silva foi o vencedor do Grande Prémio com o Lusitano Jairo d’Alem, alcançando uma média final de 68,630% no sábado. No domingo, este conjunto conquistou o segundo lugar no Grande Prémio Especial, com a pontuação final de 68,570%. É relevante destacar que Nuno Silva começou a competir com Jairo d’Alem em competições internacionais em setembro de 2023.

O Grande Prémio Especial foi vencido por Jeannette Jenny, montando Damasco, com uma pontuação de 69,170%. Martim Meneres e Gucci Plus terminaram em terceiro lugar nos dois dias, com pontuações de 67,456% e 68,064%, respetivamente.

A jovem cavaleira portuguesa Briana Alexandra Vintila de 16 anos na sua estreia neste escalão montando Inana B venceu nos dois dias, obtendo uma pontuação de 67,059% na reprise TEAM e a pontuação final de 68,411% na prova individual (CDIY Y Ind). Estes resultados garantiram a Briana os mínimos necessários para participar no prestigioso Campeonato da Europa YR, que acontecerá entre os dias 16 e 21 de Julho, em St. Margarethen, Áustria.

O júri do internacional foi composto por Maarten Van Der Heijden (Hol) (presidente), Magnus Ringmark (Sue), Mary Robins (Nzl), Kerrie Swan-Bates (Austrália), César Torrente (Col), Juan Carlos Campos (Esp), Claudia Moreira de Mesquita (Bra), Miguel Gonçalves (Por) e Claudia Matos (Por).

O Centro Equestre Vale de Ferreiros em Abrantes, receberá no próximo fim de semana (13 e 14 de abril), o terceiro e último CDI3* da Rota Lusitana.

Resultados completos AQUI