Rota Lusitana 2024: Alter recebeu o CDI3* este fim-de-semana

Na última sexta-feira (22), teve início na Coudelaria de Alter o prestigioso evento da Rota Lusitana 2024, marcado pela realização do primeiro CDI3*, CDI1*, CDI-YH, CDI-P/J/Y/Ch e CDI-U25, que reuniu cerca de 68 atletas, incluindo 15 representantes de Espanha. Paralelamente, também ocorreu um CDN.

Após as inspeções veterinárias, o programa teve início com a disputa da primeira reprise do CDICh-A Ch Team, que foi conquistada brilhantemente pelo cavaleiro português Guilherme Broega. Montando “Minuto”, Guilherme alcançou uma média de 74,950%, garantindo a primeira posição, enquanto com “Fiji” ficou em segundo lugar com 73,075%. No sábado, Guilherme repetiu a sua excelente prestação, conquistando novamente o primeiro lugar com “Minuto” (73,611%) e o segundo lugar com “Fiji” (70,875%). Áurea Sabio, montando “For Plus”, conquistou o terceiro lugar nos dois dias, com médias de 70,700% e 70,335%, respectivamente.

No CDIJ Team, a vitória na sexta-feira foi para Leonor Coelho, montando “Monarca do Lis”, com uma pontuação de 68,667%. Já no sábado, na reprise Individual, o vencedor foi António Soares, com “Épico das Figueiras”, pontuou 68,829%.

No Grande Prémio do CDI3*, o espanhol Alejandro Mendez subiu ao primeiro lugar do pódio com “Straight Horse” com uma pontuação de 71,326%, seguidos pelo brasileiro Victor Oliva e “Feel Good”, que ficaram em segundo lugar com 70,935%. Maria Caetano, montando “Fenix de Tineo”, fechou o pódio em terceiro lugar, com 70,217%.

No domingo, os 15 melhores conjuntos competiram no Grande Prémio Especial, que foi conquistado novamente pelo espanhol Alejandro Mendez, com “Straight Horse”, alcançando a impressionante pontuação de 73,085%. O português João Torrão conquistou o segundo lugar com “Lirio”, obtendo uma pontuação final de 72,106% enquanto João Oliva e “Feel Good” completaram o pódio, alcançando 71,851%.

Resultados completos AQUI