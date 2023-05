Rota Lusitana 2023: Companhia das Lezírias recebeu o CDI3* este fim-de-semana

O terceiro e último Concurso Internacional de Dressage da Rota Lusitana que decorreu na Companhia das Lezírias foi um evento que reuniu cerca de 35 atletas de 4 nacionalidades.

O brasileiro Renderson Oliveira, venceu com o cavalo olímpico Lusitano Fogoso Campline, o seu primeiro Grande Prémio, alcançando a média final de 70,826%. A portuguesa Jeannette Jenny ficou em segundo lugar com Damasco, com uma pontuação de 70,500%, enquanto o olímpico João Torrão, montando Lírio MVL, completou o pódio com a pontuação de 69,957%. O olimpíco brasileiro João Oliva, ficou na quarta posição com Feel Good VO, tendo pontuado 69,870%.

No Grande Prémio Especial, realizado no domingo, João Torrão conquistou a primeira posição, desta vez com uma pontuação de 70,425% com Lírio MVL. Jeannette Jenny ficou em segundo lugar com Damasco (70,425%). João Oliva, com Feel Good VO, garantiu o terceiro lugar no pódio (69,681%). Renderson Oliveira e Fogoso Campline ficaram em quarto lugar, pontuaram 69,298%.

Resultados completos AQUI