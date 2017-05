Por ocasião da ExpoÉgua na Golegã realiza-se no dia 19 de Maio mais uma Romaria a São Martinho. O Conselho de Romeiros e a Romeira Mestre de 2017 Sra. Dra. Teresa Monteiro convidam todos os Sócios e Amigos da APA a participar.

Concentração no Largo do Arneiro pelas 10 horas. Termina com um pic-nic partilhado.