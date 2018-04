Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo no Ano Europeu do Património Cultural 5 Abril, 2018 10:48

O ano de 2018 é assinalado pela Comissão Europeia como o Ano Europeu do Património Cultural.

Esta é uma iniciativa que visa a diversidade cultural, o diálogo intercultural e a coesão social, e que alerta para o papel do património no desenvolvimento social e económico e nas relações externas da União Europeia e para as oportunidades que o património cultural oferece.

A globalização, as alterações climáticas, as novas tecnologias e as crises de valores e identidades, entre outros, são fatores que podem colocar em perigo um vasto património cultural e é necessário preservar essas tradições.

Enquadrando-se a Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo nos pressupostos do Ano Europeu do Património Cultural, o Município de Viana do Alentejo inscreveu associou-se a esta iniciativa e inscreveu-a no Ano Europeu do Património Cultural, enquadrando-se essencialmente na salvaguarda e na estratégia de desenvolvimento local através da promoção do turismo sustentável

A Romaria a Cavalo vai já na sua 18ª edição, e este ano realiza-se 25 a 29 de abril, é só uma das atividades que o Município de Viana do Alentejo irá incluir outros eventos na programação do Ano Europeu do Património Cultural 2018.

Mais programação pode ser consultada em http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/

Fonte: Tribuna do Alentejo