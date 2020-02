Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo celebra 20 anos 5 Fevereiro, 2020 17:46

Entre os dias 22 e 26 de abril centenas de romeiros oriundos de vários pontos do país voltam a cumprir a tradição ao participarem na XX Romaria a Cavalo que liga os concelhos da Moita e de Viana do Alentejo. A chegada a Viana do Alentejo tem lugar dia 25, sábado, ao final da tarde, depois de um percurso de cerca de 150 quilómetros, durante 4 dias, pela antiga canada real, mais conhecida por Estrada dos Espanhóis.

A Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo que integra as Câmaras da Moita e de Viana do Alentejo, a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e a Associação Equestre de Viana do Alentejo está já a preparar mais uma edição do certame que alia o profano ao sagrado.

De salientar que, após um interregno de mais de 70 anos, a Romaria foi retomada em 2001, recuperando uma tradição em que os lavradores da Moita se deslocavam com os seus animais ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires para pedir proteção e boas colheitas.

Em 2011 a Romaria a Cavalo foi distinguida com o Prémio Mais Alentejo, na categoria “Mais Tradição” e, em 2013, com uma menção honrosa, na categoria “Eventos”, dos Prémios “Turismo do Alentejo”.