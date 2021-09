Rodrigo Torres “de ouro” homenageado pelo Município de Alter do Chão 11 Setembro, 2021 7:14

𝐎 𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐞 𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐝𝐞𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐕𝐚𝐳 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚𝐦 𝐚𝐬 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐌é𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥: 𝐆𝐫𝐚𝐮 𝐎𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐚𝐬 𝐦ã𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐂â𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐨 𝐂𝐡ã𝐨, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐑𝐞𝐢𝐬.

Uma distinção conquistada e merecida. O cavaleiro Rodrigo Torres e a Coudelaria Torres Vaz Freire receberam hoje a Medalha de Mérito Municipal: Grau Ouro, em virtude da prestação do desportista nos Jogos Olímpicos 2020 e, consequentemente, através da sua atividade, do papel que desempenham na divulgação do concelho de Alter do Chão a nível nacional e internacional. A cerimónia emotiva decorreu no Páteo das Armas do Castelo de Alter do Chão, o local perfeito para se escrever mais uma página de história na vida dos intervenientes neste magnífico concelho.

Após receber a medalha das mãos de Francisco Reis, Presidente da Câmara Municipal, e de receber uma ovação dos presentes, o cavaleiro Rodrigo Torres agradeceu a todos aqueles que fizeram parte do seu percurso para chegar até aqui e assume que para competir nos Jogos Olímpicos, um “sonho cumprido”, é preciso juntar um conjunto de fatores favoráveis, desde o cavalo até ao próprio cavaleiro. “É uma grande alegria perceber que fiz as pessoas felizes com esta participação. Sinto orgulho por fazer parte desta família de Alter do Chão, do Puro-Sangue Lusitano, da FEP e do Comité Olímpico”, terminou por dizer.

Já Francisco Reis, emocionado, destacou as qualidades que fazem do “menino” que ele viu tornar-se num Homem e num dos melhores cavaleiros nacionais, nomeadamente a sua “dedicação, capacidade de trabalho e persistência”. “O destaque que as modalidades equestres têm em Portugal não é o mesmo que têm noutros países, nomeadamente nos meios de comunicação social. É por isso que quando existem resultados como estes, têm de ser profundamente elogiados e enaltecidos por todos nós. O vosso trabalho nunca será em vão”, sublinhou.

Inserido nos Jogos Olímpicos 2020, recordamos que o atleta português bateu o seu recorde pessoal e nacional nesta disciplina, com uma pontuação de 78.943. Em equipa, lado-a-lado com Maria Caetano e João Torrão, conquistaram um fantástico 8º lugar para o nosso país, feito que não acontecia há 72 anos.

O evento contou com a presença de altos quadros do panorama equestre nacional, nomeadamente: o Presidente do Comité Olímpico Português (COP), José Constantino, o Presidente da Federação Equestre Portuguesa (FEP), Bruno Rente, o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL), João Grave e o Presidente do CA da Companhia das Lezírias, António Sousa. Para além destes marcaram ainda presença a Diretora da EPDRAC, Vera Tita, o executivo camarário e os Presidentes das Juntas de Freguesia de Alter do Chão.

A sessão solene ficou ainda marcada por uma singela homenagem ao ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, que faleceu esta sexta-feira, aos 81 anos de idade.

Fonte: Município de Alter do Chão