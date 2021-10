Rodrigo Moura Torres sagra-se campeão nacional de Dressage 2021 17 Outubro, 2021 22:31

O olímpico Rodrigo Moura Torres, conquistou este domingo e pela segunda vez, o título de campeão nacional de Dressage em Alter.

Uma excelente prestação com o Lusitano Fogoso Horsecampline no Grande Prémio (73,478%), Grande Prémio Especial (74,638%) e na Kür (79,315%), deram a Rodrigo Torres a vitória no campeonato nacional.

Martim Meneres conquistou a medalha de prata com Equador, enquanto Duarte Nogueira, com Beirão subiu ao terceiro lugar do pódio. Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424 ficou às portas do pódio e em quinto lugar classificou-se João Castelão com El Romana Plus.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE EQUITAÇÃO ADAPTADA 2021

Ana Mota Veiga renovou o título de campeã nacional com Convicto LV, tendo alcançado as médias de 72.607%, 71,750% e 74,267% no Grau I.

As provas dos campeonatos decorreram em simultâneo com o CDI3*, sendo comum para os atletas inscritos em ambos os concursos.

CAMPEONATO NACIONAL DE ENSINO 2021

SENIORES

1º Rodrigo Moura Torres – Fogoso Horsecampline – Medalha de Ouro

2º Martim Meneres – Equador – Medalha de Prata

3º Duarte Nogueira – Beirão – Medalha de Bronze

Escalão Sub-25

1º Francisco Vila Nova – Sir Saburo – Medalha de Ouro

2º Mário João Freire – Filósofo – Medalha de Prata

3º Gonçalo Diabinho – Devoto – Medalha de Bronze

Jovens Cavaleiros

1º Sebastião Lucas Lopes – Inquieto das Lezírias – Medalha de Ouro

2º Laura Maria Teodoro – Iji HP – Medalha de Prata

3º Marta Fernandes Marques – Jardineiro – Medalha de Bronze

Juniores

1º Nicole Antunes da Silva – Funji – Medalha de Ouro

2º Manuel João Resina Antunes – Jackpot do Penedo – Medalha de Prata

3º Francisca Castro Monteiro – Invictus VF – Medalha de Bronze

Juvenis

1º Maria Nogueira Vaz – Com Tornado – Medalha de Ouro

2º Manuel Palha Clemente – Double Madonna (41) – Medalha de Prata

3º Constança Almeida Vasconcelos – Fauno – Medalha de Bronze

Iniciados

1º Guilherme Lourenço Broega – Medalha de Ouro

2º Leonor Custódio – Crescente do Rio – Medalha de Prata

EQUITAÇÃO ADAPTADA

Grau I

1º Ana Mota Veiga – Convicto – Medalha de Ouro

2º Rita Lagartinho Oliveira – Herói – Medalha de Prata

Grau IV

1º Pedro Manuel Félix – Grijó – Medalha de Ouro

Resultados completos AQUI