Rodrigo Moura Torres assume a liderança do Campeonato Nacional de Dressage 2021 16 Outubro, 2021 22:12

O olímpico, Rodrigo Moura Torres com Fogoso Horsecampline, assumiu neste sábado, a liderança provisória do Campeonato Nacional de Dressage ao vencer o Grande Prémio Especial com a média final de 74.638%. Duarte Nogueira foi segundo classificado no GPS com Beirão (70,170%), enquanto Martim Meneres com Equador completou o pódio (69,915%).

Na categoria Children, Mariana Nogueira Vaz com Tornado assume o comando provisório após as duas classificativas (144.046 pontos).

Nos Iniciados, lidera Guilherme Lourenço Broega com Minuto (146,003pts); nos Juniores Nicole Antunes da Silva com Funji ocupa o primeiro lugar com 140.309 pontos; nos Young Riders Sebastião Lucas Lopes lidera provisoriamente com Inquieto das Lezírias (141.295%); nos Póneis Matilde Araujo Fernandes com Inca conseguiu nas duas classificativas 63,114% e 60,838% e nos Sub-25 a liderança pertence ao vice-campeão em título, Francisco Vilanova com Sir Saburo (140.971 pts).

Na Paradressage, Ana Mota Veiga com Convicto LV lidera no Grau I (144,457 pts).

Resultados AQUI