Rodrigo Giesteira Almeida vence prova inaugural em Praga

A prova inaugural do Global Champions Prague Playoffs 2023 (CSI5*), realizada esta quinta-feira e patrocinada pela e15, foi marcada pela notável prestação do cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida montando a égua SF de onze anos, Pegasus Cekanane. A dupla completou o percurso com obstáculos de 1,45 metros sem penalizações, conquistando o melhor tempo da prova com impressionantes 56,53 segundos. Apenas os três conjuntos mais destacados conseguiram superar o desafio em menos de 60 segundos.

O segundo lugar foi conquistado pelo cavaleiro egípcio Mouda Zeyada, que, montando a égua de dez anos Katia, registou um tempo de 59,94 segundos. Denis Lynch, representando a Irlanda, assegurou o terceiro lugar, sendo apenas dois décimos de segundo mais lento, com o garanhão de 11 anos Cornets Iberio, completando o percurso em 59,96 segundos.

Esta prova ao cronómetro, desenhada pelo conceituado chefe de pista italiano Uliano Vezzani e composta por 12 obstáculos e 14 esforços, contou com a participação de 64 conjuntos, mas somente 30 conseguiram finalizar sem penalizações, evidenciando a complexidade e exigência do percurso.

