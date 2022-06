«Ritmo do Morgado» eleito Campeão dos Campeões em Badajoz

Organizado pela Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro Sangue Lusitano realizou-se este fim-de-semana em Badajoz, nas instalações da IFEBA, o II Concurso Morfológico do Juan Manuel Ponce.

Na segunda jornada dedicada aos machos participaram 24 exemplares.

Nos poldros de 1 ano, venceu «Ritmo do Morgado» (Suave x Xama por Principe) do criador e proprietário Coudelaria Morgado – Juan Manuel Ponce. Este poldro foi premiado com a Medalha de Ouro e eleito Campeão dos Campeões.

Nos poldros de 2 anos, Medalha de Prata para «Quilombo d’Arcos (SP) » (Escorial x Altiva por Palomo Linares II) do criador e proprietário Lusitanos José Corchete. José Corchete foi ainda eleito o melhor criador.

Nos poldros de 3 anos, venceu «Panamá do Vald (SPA)» (Forcado Angelus (SPA) x Jauja do Vald (SPA) por Favorito (SPA), criador e proprietário Manuel Caro (Promociones Mc La Serena).

Nos machos de 4 Anos montados, venceu «O Rei (SPA)» (Calida II x Esquila por Que-Estoiro) montado por Juan Carlos Diaz Amor, cujo proprietário e criador é José Antonio Gutierrez Jimenez

Nos machos de 5 anos montados, conquistou a Medalha de Ouro «Marte del Carpio (SP)» (Zaire x Espátula por Torero), apresentado por David de Castro Gomez Serranillos, criado por Almudena Molto Chinarro.

O júri foi composto pelos portugueses Dr. Tomé Nunes (presidente) e Rui Almeida.

Juan Manuel Ponce, vice-presidente da A.E.P.S.L. e proprietário do Campeão dos Campeões, «Ritmo do Morgado», visivelmente emocionado após a vitória do seu poldro de um ano, afirmou, “Foi para nós um desafio após alguns anos, organizar novamente o Campeonato Espanhol de Cavalos Lusitanos. Foram uns dias muito bons de convívio e troca de ideias entre os criadores, alguns deles não se conheciam e tivemos a oportunidade de estabelecer contacto, graças ao cavalo Lusitano, que é a nossa paixão. Espero que no próximo ano o Campeonato seja muito melhor e com uma participação mais numerosa.”

Confira os resultados AQUI