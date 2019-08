Ricardo Sousa sobe ao pódio nos 3 GP de San Sebastian! 22 Agosto, 2019 6:50

O mês de Agosto é o mês dos Grandes Prémios do Hipódromo de San Sebastian.

No dia 11 de Agosto tivemos a realização do GP Hotel Maria Cristina (ex kutxa), o GP espanhol para éguas sobre a distancia de 2200 metros, onde o jóquei luso venceu com Most Empowered (IRE) às rédeas para a Quadra Marquês de Miraflores.

Seguimos logo para a Copa d’Oro que se celebra como de tradição a 15 de Agosto, onde Ricardo Sousa cede a vitória a poucos metros do fim terminando na terceira posição com Atty Persse (IRE) da quadra Marquês de Miraflores.

No dia 18 de Agosto terminou este ciclo de Grandes Prémios com a realização do GP Governo Vasco. Ricardo Sousa voltou a montar para a quadra Marques de Miraflores, desta vez com Noray (FR), que haveria vencido nas duas últimas duas edições deste GP, perdendo por penas uma cabeça depois de um pequeno precaução sucedido de um desequilíbrio de R. Sousa que custou a vitória deste GP.

Depois de ter vencido a estatística de jóqueis espanhola na época passada, Ricardo Sousa segue esta época na frente do campeonato espanhol, com 43 vitórias e mais de 400 mil euros em prémios.

Texto: Hélder Barbosa