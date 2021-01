Ricardo Sousa participa em 5 corridas no domingo – Hipódromo de La Zarzuela 27 Janeiro, 2021 16:17

O português, Ricardo Sousa vai disputar neste domingo (31), 5 corridas no Hipódromo de La Zarzuela em Madrid (Espanha)

Sousa, vai montar Mauro nos 1.700m, Anodino nos 2.400m, Lady Trinity nos 1.700m, Yiye nos 1900 metros e First Cornilliere no Handicap Division 1 (1900m).

O Hipódromo de La Zarzuela, um ícone arquitetónico do racionalismo madrileno, construído na década de 1940, acolhe quase todos os domingos do ano (ao sábado no mês de junho, e à quinta-feira e ao sábado nos meses de julho e agosto) um completo programa de corridas.

As corridas diurnas das jornadas de 31 de janeiro, 7, 14, e 21 de fevereiro e as jornadas noturnas dos dias 1, 3, 8, 10, 15,17, 22, 24,29 e 31 de julho e 5 e 26 de agosto disputar-se-ão na pista de fibra, onde também se disputarão os “handicaps” divididos dos sábados do mês de junho. Todas as restantes corridas do programa serão disputadas na pista de relva.

Participantes definitivos AQUI