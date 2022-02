Ricardo Sousa inscrito com 8 cavalos no meeting Saudi Cup (VÍDEO)

O jóquei português Ricardo Sousa de 28 anos, vencedor de 18 corridas nestes últimos dois meses em Riade, vai montar 8 cavalos nas corridas do prestigioso meeting, Saudi Cup que começa esta sexta-feira, no King Abdulaziz Racetrack.

Na sexta-feira (25), Ricardo vai montar os seguintes cavalos: (12) TABAYEA no The Jahez Fillie Handicap, são 1.600m na pista de areia; (12) DOMI GO no Saudi International Handicap patrocinada pelo Al Rajhi Bank Turf, 1.200m na pista de relva (8) BAATOOA no Dr. Sulaiman Alhabib Handicap (1.400m) na pista de areia.

No sábado estará presente nas seguintes provas com (7) KASPAR no The Neom Turf Cup -Group 3 (2.100m) pista de relva; (2) COLD FRONT no (Turf) (Sprint) – Grupo (1.351m); (14) LOUGANINI no The Longines Red Sea Cup (Turf) Handicap-Grupo 3 (3.000m) na pista de relva; (2) KATHEER no The Jockey Club Cup Local Handicap (1.800m) pista de areia e ROCK SOUND no The Riyadh Cup (Sprint) (1.200m) na pista de areia.

Boa sorte Ricardo!