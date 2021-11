Ricardo Sousa e Maia Lidador estiveram em destaque no GP de Portugal 2021 9 Novembro, 2021 7:25

Este domingo (07) o hipódromo da Maia vestiu o seu Fato de Gala e recebeu o GP de Portugal. Este foi mais um evento organizado pelo Centro Equestre da Maia (CEM) com o apoio técnico da Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG).

Este evento começou por homenagear todas as quadras que disputaram provas nesta época no CEM com mais uma bonita cerimónia de abertura.

Na primeira manga da tarde o protagonista foi Fernando Ferreira com o seu equino Golden Jarzeen (FR) da sua Quadra Fernando Ferreira que venceu a prova sobre os 2000 metros a trote atrelado.

Seguiu-se o GP de Portugal de Trote, Fundistas, sobre os 3000 metros, e aqui mais uma incrível prova se sagrou vencedor Very Good Tejy (FR) da quadra Maia Lidador Trotting com condução de Rui Pinheiro. Visivelmente emocionado, o seu proprietário, Frederico Martins, dedicou esta vitória ao seu afamado tio que faleceu recentemente, conhecido no mundo equestre como “Quim do Porto”.

Avançamos agora para o GP de Portugal de galope, Fundistas, sobre os 2400 metros e Rischiatutto (FR) com a monta de Ricardo Sousa, revalidou o título de melhor fundista em Portugal, alcançando assim mais este GP para a quadra Maia Lidador. No final da prova, o preparador internacional Joaquim Oliveira, afirmava que era sempre um prazer ver os seus cavalos correr em Portugal. Este à já o 10º GP de Portugal alcançado pelo preparador.

Vinham agora os GP’s de Velocidade. No trote a quadra Maia Lidador Trotting alcançou a dobradinha e venceu assim com o seu Boute en Train (FR) com condução do seu proprietário e preparador Federico Martins o GP de Portugal de Velocidade.

Já no galope, era a vez de Ricardo Sousa realizar a dobradinha, agora sobre os 1550 metros e com o equino Crimson Mystery preparado por António Abreu, da quadra Russiforever propriedade de Hélder Russo.

Fechamos o dia com mais uma prova de galope onde Remember Me (FR) da quadra Paulo Abreu com a monta de Augusto Pereira venceu de ponta a ponta sobre os 1550 metros.

Fonte: Hélder Barbosa