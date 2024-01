Ricardo Sousa conquista 12 vitórias em 30 dias em Riade

O talentoso jóquei português, Ricardo Sousa, teve um desempenho brilhante ao regressar este ano à Arábia Saudita para participar na temporada de corridas em Riade. Em apenas 30 dias, já alcançou até a impressionante marca de 12 vitórias!

Ao contrário do ano anterior, em que Ricardo Sousa montou exclusivamente para um proprietário, este ano diversos proprietários confiaram-lhe seus cavalos para competir nas corridas de inverno. Ricardo Sousa será um dos protagonistas de um dos eventos mais aguardados do ano, a Saudi Cup, que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro no King Abdulaziz Racecourse em Riade.

A Saudi Cup deste ano atraiu 1162 inscrições, com cavalos de 15 países competindo em busca da glória no encontro de corridas mais valioso do mundo.

Entre os participantes do fim de semana de corrida, organizado pelo Jockey Club da Arábia Saudita, destacam-se 41 vencedores de Grupo 1, com um sólido apoio das potências dos EUA, que apresentam 123 cavalos listados, e do Japão – o país que produziu o vencedor de 2023, Panthalassa – que conta com 110 inscrições.

O evento deste ano no Hipódromo King Abdulaziz, incluirá prémios no valor de US$ 2,25 milhões a mais em comparação com a edição de 2023. Este aumento reflete a promoção do Neom Turf Cup de 2.100m e do Turf Sprint de 1.351m para o status internacional de Grupo 2, enquanto o Al Mneefah Cup de 2.100m para Puro-Sangue Árabes, também será realizada como Grupo 1 pela primeira vez.

