Ricardo Sousa carimba passaporte para a Taça da Arábia Saudita

Apenas 48 horas após ter conseguido o seu primeiro hat-trick na Arábia Saudita, o jóquei português Ricardo Sousa carimbou o passaporte para a Taça da Arábia Saudita e fê-lo ao vencer 3 das quatro eliminatórias que se realizaram no passado sábado (29). “Nem sequer foi um golo”, afirmou Sousa, que destaca o facto de uma dessas três vitórias ter sido conseguida por Yousef Mohammed A. Alturaif. “Estou feliz por ter ganho para o proprietário que confiou em mim. Estou especialmente feliz por o representar na Taça da Arábia Saudita, onde todos quem estar”.

Este campeão das estatísticas de Espanha em 2018 e 2021, participou nestes seis eventos de qualificação com alguns dos melhores jóqueis do mundo, como Ryan Moore e Silvestre de Sousa, vencendo as provas do Grupo 3.

Sousa abriu o ‘triplo’ na qualificação para o Turf Sprint de 1351 (G3) com «Cold Front» com o qual tem três vitórias. Era a sua opção mais forte. As duas vezes que ele ganhou fê-lo com muita facilidade e embora o lote de cavalos que ele enfrentou fosse de grande valor, Cold Front não se deixou intimidar. A sua segunda vitória foi com Flying Visit na prova que lhe deu o acesso à Neom Turf Cup.

Ricardo Sousa será um dos protagonistas de um dos eventos mais esperados do ano, a Saudi Cup que vai decorrer nos dias 25 e 26 de Fevereiro, no King Abdulaziz Racecourse em Riade.