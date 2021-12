Ricardo Sousa bicampeão de Espanha 2021 22 Dezembro, 2021 9:16

Na ausência do jóquei checo, Vaclav Janacek, nas corridas do próximo domingo (26) no Hipódromo de La Zarzuela, matematicamente e de acordo com as estatísticas, o jóquei luso Ricardo Sousa conquistará pela segunda vez o título de Campeão de Espanha. Ricardo lidera a tabela com 58 vitórias contra as 46 de Vaclav Janacek e 42 de Borja Fayos.

‎”Eu vivo isto com grande entusiasmo.‎‎ ‎‎É uma grande satisfação a nível pessoal.‎‎ ‎‎Quando começamos o ano nunca pensamos nas estatísticas, mas conforme vamos vencendo as corridas, conquistar o campeonato acaba por se tornar um objectivo. Em 2018 foi mais emocionante, já que foi decidido na última corrida do ano” concluiu Ricardo Sousa, que com sua saída para a Arábia Saudita deixou o campeonato de Espanha no ar.‎‎ ‎

A‎ ‎‎sua presença em Riade, onde protagonizou um começo brilhante – já tem três vitórias – será uma desvantagem para revalidar o título, embora Sousa seja claro sobre isso.‎‎ ‎‎ ‎‎‎”Estou focado e sinto que estou a melhorar fisicamente.‎‎ ‎‎Espero poder repetir a experiência no próximo ano, mas será sempre a partir de novembro.‎‎ ‎‎O meu objetivo permanece o mesmo para 2022: vencer o maior número de corridas e se nesse período de tempo (março-novembro) eu puder repetir o título, não vou hesitar… “, afirma Ricardo Sousa.‎‎ ‎