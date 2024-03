«Rica do Calhariz» eleita Campeã Fêmea na Trofa

As condições climáticas no último fim de semana, impediram a realização das provas equestres programadas para a 76ª edição da Feira Anual da Trofa, que ocorreu de 1 a 3 de março. Apenas as provas de Modelo e Andamentos das Fêmeas foram possíveis de serem realizadas.

A poldra de três anos, «Rica do Calhariz» (Lord Plus x Gaivota por Peralta Pinha), do criador Casa do Calhariz e atualmente propriedade da LSH Unipessoal, foi eleita Campeã Fêmea. Os restantes resultados validados pela APSL, ficaram assim ordenados:

Classe I – Poldras de 1 Ano

1º Tequilla Ramalhete – Criador e proprietário Manuel Joaquim da Costa Rodrigues

2º Tajira LSH – Criador e proprietário LSH Unipessoal

3º Tulipa de Sena – Criador e proprietário Afonso Serra Neves

4º Talisca da Fontinha – Criador e proprietrário José Paredes

Classe II – Poldras de 2 Anos

1º Prata – Siesta JCL – Criador e proprietário Coudelaria JCL

2º Prata – Safira das Arcas – Criador e proprietário Coudelaria Manuel Maia Correia

3º Sabida – Criador e proprietário Fortunna Lusitanos

4º Safira SC – Criador e proprietário Coudelaria Silva Carneiro

Classe III – Poldras de 3 Anos

1º Ouro – Rica do Calhariz – Criador Casa do Calhariz – Proprietário LSH Unipessoal

2º Ouro – Raiz – Criador Fortunna Lusitanos – Proprietário LSH Unipessoal

3º Prata – Riana – Criador e proprietário Fortunna Lusitanos

4º Requintada da Videira – Criador DR-Horsedi-Investimentos Unipessoal Lda.- Proprietário Diogo Fernandes Oliveira

Classe IV – Éguas Afilhadas

1º Ninfa – Criador Fernando Pinho – Proprietário Fortunna Lusitanos

2º Oh Cara Bonita do Solar – Criador José Teixeira da Silva – Proprietário António Pereira

Classe VII – Éguas Montadas

1º Quebra VN – Criador e proprietário Coudelaria Vila Nova

2º Queen VN – Criador e proprietário Coudelaria Vila Nova

3º Quadriga – Criador e proprietário Pedro Viotty

O júri foi composto por Mário Pimentel e Nuno Santos Pereira.

Resultados completos AQUI