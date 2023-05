Resultados: V Samora Correia – IV Lusitano Summit

Samora Correia voltou a receber, este fim de semana, a 5ª edição do Samora Equestre.

Um evento que teve, tem e terá como objectivo primordial a promoção do cavalo Lusitano, um ex-libris desta terra.

Um certame que contou como ponto alto o já distinto concurso do “Poldro Mamão”, no qual participaram mais de 2 dezenas de animais, contando também com o concurso das Éguas Afilhadas.

O programa começou com a aprovação de éguas reprodutoras pela APSL, tendo o 1º dia terminado com mais uma edição “Conversas Lusitanas” onde foram intervenientes os criadores a concurso.

Como inovar tem sido uma máxima da organização, este ano a noite de sábado contou com um espetáculo equestre, idealizado e executado pelos cavaleiros Pedro Teixeira Farto, João Gonçalves, Ruben Marques, Francisco Madaleno e Mariana Avó.

A noite terminou com a festa oficial by Tinto Verano, onde se viveu o verdadeiro espirito do bom ambiente equestre.

O certame terminou no domingo com o Cortejo Equestre pelas ruas de Samora, onde foram distinguidos os cavaleiros melhor trajados e os mais novos, e a atribuição dos prémios do concurso “Poldro Mamão”, “Égua Afilhada” e “Concurso do Traje à Portuguesa”. Saiu como Campeão dos Campeões a poldra Triana JOV, criação e propriedade da coudelaria de João Claudio de Oliveira.

Ao longo dos 3 dias, decorreu o batismo equestre e todos os animais a concurso estiveram em exposição.

Resultados completos AQUI