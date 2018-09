Resultados: V Jornada da Taça de Portugal de Ensino e CDN 17 Setembro, 2018 9:37

Concluída a 5ª Jornada da Taça de Portugal de Ensino e o CDN da Companhia das Lezírias, realizados nos dias 15 e 16 de Setembro nas instalações do Centro Hípico da Companhia das Lezírias, em Braço de Prata, Samora Correia, destacamos a estreia do garanhão «Barra Quiron» montado pelo olímpico Gonçalo Carvalho, que pontou na reprise Preliminar para cavalos de 6 anos, 74,200% e 79,200% nos dois dias.

Destaque ainda para a jovem Catarina Lucas Lopes com o cavalo «Ibério das Lezírias», que venceu a prova E do CDN com as médias de 66.146% e 67,333% no sábado e domingo.

O júri foi composto por Michelle Rosa Santos, Camilo Borges e Pedro Marinho.

Resultados completos AQUI