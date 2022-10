Resultados: Final do Campeonato Regional de Dressage do Sul

A final do Campeonato Regional de Dressage do Sul (CRDS) realizou-se este fim-de-semana, no Clube Hípico de Vilamoura. Paralelamente decorreu um CDE.

O CRDS foi disputado nos seguintes níveis: Preliminar, Juvenis, Elementar, Média, Juniores, Avançados e Seniores.

No nível Médio, venceu Manuel Costa Alves com Miozo FS com uma média de 67,292%. Nos Juvenis apenas com uma participante, Matilde Rita Miranda com Cravo pontuou 65,305%. No nível Elementar, Márcio Lopo Vaz com Nocivus da Zimbreira conquistou o primeiro lugar do pódio com 70,671%.

No grau Preliminar que contou com 10 participantes, venceu David Santos com Navial (70,938%). Nos Juniores, Mariana Ponte Garcia com Leote foi a vencedora (66,945%) e na Intermediária I, Válter Filipe Casimiro Gonçalves com Iakari pontuou 67,206%.

Daniel João Silva Pires com Jaguar recebeu a faixa de campeão no grau Avançados Freestyle (72,182%).

O júri foi composto por Pedro Jaime Marinho (presidente) e Sara Tomé Cabral.

