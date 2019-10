Resultados: Final do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho 2019 22 Outubro, 2019 8:08

Após 5 jornadas ao longo do ano, disputou-se no passado sábado, a final do V Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho no Largo do Arneiro na Golegã que reuniu 24 conjuntos nos escalões Consagrados, Preliminares, Debutantes, Sub-20 e Sub-16.

No escalão Consagrados com apenas 1 participante, Rodrigo Maurício com Eclipse foi o vencedor, terminando com 41 pontos.

Sete conjuntos chegaram à final no escalão Preliminar, sagrando-se campeã Ana Rita Augusto com Guardião (57 pts). Beatriz Campeão foi vice-campeã com Cafeco (54 pts) e Celine Ferreira com Henrique VIII ocupou o terceiro lugar (49 pts).

No escalão Cavalos Debutantes, seis conjuntos disputaram a final, sagrando-se campeão neste escalão Diogo Sobreira com Esquivo das Lezírias (52 pts). David Gomes subiu ao segundo lugar do pódio com Infante (45 pts) enquanto Túlio Portugal foi terceiro classificado com Bentley (39 pts).

Nos Sub-20 venceu Carlos Santos com Obelix IV (55 pts), seguido de Diogo Oliveira com Heros (53 pts). Rita Lopes em terceiro lugar com Finca-pé (46 pts).

Nos Sub-16 apenas com 3 participantes na final, venceu António Tomé com Hermés (57 pontos).

O Júri de terreno foi Mário Pimentel.

Confira os resultados completos AQUI