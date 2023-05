Resultados do CDN em Arruda dos Vinhos

Com organização da Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos, decorreu no passado fim-de-semana (19 e 20) o décimo CDN do calendário que contou com a participação de 24 atletas e 31 cavalos.

Maria Caetano com o garanhão Lusitano Horizonte (Rico x Lepida por Ícaro), que participou apenas no Grande Prémio no sábado, venceu a reprise com a média final de 71,087%. Afonso Bordallo Rodrigues foi segundo classificado com Botelho (62,500%) e no domingo este conjunto conseguiu no Grand Prémio Especial 63,014%.

Na Média venceu nos dois dias, Ricardo Vitor Felício da Silva com Mueno das Lezírias (61,228% e 62,500%).

No Prix St. Georges e no Intermediate I, Laura Teodoro com Iji HP foi a vencedora (66,863% e 64,863%).

O júri foi composto por, Nuno Carvalho (presidente), Lea Forge, Margarida Soares Dias e Jorge Pereira.

Este concurso contou com o apoio do Mundo da Equitação, Cavalor, Coudelaria do Carrefe, Casa Pombo, Taberna D. Maria, Casal da Monteira e Imed Clínica Dentária.

Resultados completos AQUI