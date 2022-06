Resultados da V Jornada do Campeonato Nacional

Realizou-se no passado fim de semana na Feira Nacional da Agricultura em Santarém a V Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

Marcaram presença 34 conjuntos em mais uma jornada bastante concorrida e onde imperou grande competitividade e momentos de grande espetáculo.

No escalão de Consagrados o vencedor foi Tiago Alves com o cavalo Éoxido conseguindo um total de 21 pontos, mais 1 ponto do que o 2º classificado que foi Luís Brito Paes com o cavalo Horizonte e mais 7 pontos que o 3ºclassificado que foi João Duarte Amaro Rafael com Finca-Pé.

No escalão de Debutantes a vitória foi mais uma vez para o cavalo Morante que regista até agora, 16 provas disputadas e 16 primeiros lugares com Gilberto Filipe, somaram 43 pontos, sendo que na 2ª posição ficou João Gonçalves com a égua Madragoa Das Arcas e na 3ª posição ficou também João Gonçalves desta vez com a égua Majestosa.

Já no escalão de Masters a vitoria foi conquistada por Mafalda Galiza Mendes com Isco, na 2ª posição ficou Eduardo Almeida com Zirco do Tagus e na 3ª posição do pódio ficou Gilberto Filipe com Iranio da Ferraria.

No escalão Sub-20 o vencedor foi Afonso Resina Antunes com Importante da Broa conseguiu 14 pontos, com menos 2 pontos e na 2ª posição ficou Nicole Silva com Hábil de Sena e a fechar o pódio Rui Moreira com Jedi.

No escalão de Sub-16 a vitoria foi para Lara Carreira com Endiabrado, na 2ª posição ficou Leonor Vieira com Conde e na 3ª posição Carminho Filipe com Zig Zag.

Por fim, na prova da vaca a vitória coube à equipa “Amorosa” composta pelos conjuntos Rui Moreira com Jedi, David Duarte Oliveira com Novilheiro, Rodrigo Batalha com Hialino e David Bento Gomes com Juli.

A VI Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho realiza-se nos próximos dias 17 a 19 de Junho e terá lugar no Festival Internacional do Cavalo Lusitano no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais.

Resultados completos AQUI

Fonte: APSL