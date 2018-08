Resultados da 3ª jornada noturna na Maia 8 Agosto, 2018 15:31

O Hipódromo da Maia recebeu a 8ª jornada do campeonato nacional da LPCPCC, 3ª jornada noturna da época.

Em destaque nesta jornada esteve a quadra Mustang ao vencer com condução de António Bessa a 1ª e 2ª parte do handicap com os equinos Senior Justice (FR) e Otto de Touchyvon (FR) respectivamente.

Para a manga de 2750 metros o vencedor foi Quarass Rose da Quadra J. Alvarez e condução de Juan Alvarez.

Na modalidade de galope, começamos por assistir à prova de Puro Sangue Árabes onde BJ da quadra Corbacho com Luís Corbacho se sagrou vencedor sobre a distancia de 1250 metros.

A preparatória do Grande Prémio de fundistas que ocorria sobre a distancia de 2750 foi vencida pelo equino Strange Light (FR) da quadra Qtª dos Angelos e monta do jockey Diogo Filipe.

Sobre os 1650 metros, Slovena (SPA) da quadra CELV acabaria por vencer a prova após desclassificação dos equinos que cortaram a meta na 1ª e 2ª posição.