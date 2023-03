Resultados da 1ª Jornada – Taça de Portugal de Dressage 2023

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, recebeu no fim-de-semana, a primeira de cinco jornadas da Taça de Portugal de Dressage (TPD), bem como um CDN envolvendo cerca de 50 atletas.

No nível Elementar, com 8 conjuntos inscritos, venceu Mafalda Galiza Mendes com «Optimus» no sábado com 71,458% e no domingo o vencedor foi Francisco Vila Nova com «Feine Dame» que pontuou 71,719%.

Na Preliminar apenas com 3 conjuntos inscritos, venceu João André Gonçalves com «Perfeito do Lima» no sábado com 70,769% enquanto João Castelão venceu no domingo com «Poker Plus» com 71,218%.

Na Média, venceu Mariana Cabral Assis da Silva com Neptuno (67,657%) no sábado e no domingo Mafalda Galiza Mendes com Nilo das Arcas foi a vencedora com 68,964%.

No nível Avançado, apenas com 1 participante, Manuel Costa Alves com Miono FS pontuou 67,579% e 66,151%.

No Prix S. George, João André Gonçalves venceu no sábado com Mustang Plus (67,990%) e no domingo o vencedor foi João Embaixador com Lancelot do Monte (68,235%).

Georgina Marie Rogers com Guiso venceu o Grande Prémio e o Grand Prémio Especial do CDN com as pontuações de 67,355% e 68,617%.

O Júri foi composto por Camilo Borges (presidente), Eduarda Carreiro, Pedro Jaime Marinho e Bruno Caseirão.

Resultados completos AQUI