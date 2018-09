Resultados – Critérios de Cavalos Novos 2018

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, organizou de 13 a 16 de Setembro, o Campeonato de Cavalos Novos, a Taça das Amazonas e o CSN B. Neste evento que contou com mais de 200 conjuntos inscritos, destacaram-se os melhores produtos da futura geração do hipismo. Porém, nos Critérios de Cavalos Novos, o número de participantes foi inferior (50) à edição de 2017 (62), com menos 6 animais nos 6 anos e menos 9 nos 7 anos.

CAVALOS DE 4 ANOS – 18 INSCRITOS

Dos 18 Cavalos Novos de 4 anos que alinharam, chegaram à final 15, no domingo. Medalha de Ouro para o garanhão Differencio van Het Lindenhof Z (Diamant de Semilly x Aischa VB Lindehof), propriedade da Agrovarandas Lda. e montado por Alexandre Faustino que superou com zero pontos as três classificativas. Foi segundo classificado o garanhão Chede N Z (Chellsini Z x Sara), propriedade de Luis Malafaia Morais e montado por André Simão. Partilharam o 3º lugar a égua CP Jamaica (Calvin x Minnie du Stade) montada por Bruno Bertelli Fernandes e Jessica A.C. propriedade de Augusto Carneiro Calça e Pina montada por João Duarte Silva.

CAVALOS DE 5 ANOS – 21 INSCRITOS

15 Conjuntos disputaram a final dos Cavalos de 5 anos que também decorreu no domingo. Foi necessário um desempate para apurar o vencedor: venceu a égua KWPN Icalverdi de Ceia (Verdi x Calme) propriedade do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão e montada por Bernardo Pereira Ladeira (4/35,93s). Foi vice-campeão o garanhão belga Najac vh Kluizebos (Cooper van de Heffinck x Goya vh Kluizebos) montado por João Charola e propriedade do cavaleiro (4/39,08s).

CAVALOS DE 6 ANOS – 7 INSCRITOS

Apenas 5 dos 7 poldros que alinharam inicialmente chegaram à final. Sagrou-se campeão o castrado SF Clinton du Temple (Radeux x Julia des Hayettes) propriedade da Netal e montado por Eduardo Netto de Almeida. Gonçalo Carvalho Martins foi vice-campeão com o castrado PD Holly Chay Hermida.

CAVALOS DE 7 ANOS – 4 INSCRITOS

Na final dos Cavalos de 7 anos, venceu o CP Gaiato C montado por Ivo Carvalho. O PD Guilty-S foi vice-campeão montado por Carolina Oliveira Gonçalves.

TAÇA DAS AMAZONAS SHP 2018

Beatriz Ferreira Gomes conquistou a Taça das Amazonas, montando Pantaro. Foi necessário uma barrage para apurar a segunda e terceira classificadas, acabando a Prata por pertencer a Maria do Carmo Nobre Palma com Andiamo 241 enquanto Vicky Burd teve que se conformar com o terceiro lugar do pódio com Cassiopee Rumel.

Paralelamente decorreu o CSN-B, cujo Grande Prémio disputado no sábado foi ganho por Martim Portela de Morais com Cornet Storm. Norbert Ell foi segundo classificado montando Cardenta e Felipe Guinato completou o pódio com Calva Chiva. Estes três conjuntos foram os únicos a terminar a prova com duplos percursos sem faltas.

