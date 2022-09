Resultados: CDN e CDR Golegã

Organizado por Tempus de Ficção decorreu este fim-de-semana (10 e 11 de Setembro), na Golegã um CDN e CDR envolvendo cerca de 50 participantes, com provas para cavalos novos.

Nos cavalos de 7 anos, venceu no sábado e domingo, Daniel Pinto com Ecuador di Fonte Abeti conseguindo as promissoras médias de 74,597% e 75,172%. Ecuador di Fonte Abeti que foi entregue a Daniel Pinto no início da primavera passada, tem vindo a revelar o seu potencial.

Nos cavalos de 6 anos, Frederico Almeida com Mito da Hermida pontuou nos dois dias, 72,800% e 75%.

Nos cavalos de 5 anos venceu nos dois dias Frederico Almeida com Nata da Hermida (73,600% e 74,200%).

Nos cavalos de 4 anos, João Castelão venceu a reprise com Oxalá Plus no sábado com 72,262% e no domingo a vencedora foi Ana Ribeiro com Nobel 77,400%.

O júri foi composto por Luís Pedro Machado (presidente), João Pedro Miranda, Michelle Rosa Santos e Eduarda Agnelo Carreiro.

Resultados completos AQUI