Resultados: Campeonatos de Portugal de Ensino da Juventude e Open 2018 28 Setembro, 2018 7:59

Organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa e com o apoio da FEP, arrancou esta quinta-feira a edição de 2018 dos Campeonatos de Portugal de Ensino da Juventude e OPEN que terminam no domingo (30/09) com a final do Campeonato de Portugal de Póneis e a cerimónia de entrega de prémios. Em simultâneo realiza-se um CDI3*.

Depois da vitória do jovem cavaleiro Martim Meneres no ano passado, no primeiro dia de competição foi novamente Meneres com Equador quem brilhou na reprise Young Riders Team ao alcançar a média final de 70,676%. Na segunda posição ficou classificada Catarina Lucas Lopes com Falcão (65,765%).

Francisca Castro Monteiro, campeã de juvenis em 2017 e uma forte candidata ao título, também chamou à atenção tendo vencido a reprise Juniores Team Test com Weserprinz 3 (66,788%).

Resultados completos AQUI