Resultados: Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Atrelagem – Lamotte-Beuvron

Saindo da Hungria pela primeira vez desde a criação do evento em 2016, o 7º Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Atrelagem foi realizado no excelente Centro Equestre Parc Equestre Fédéral em Lamotte-Beuvron (França).

O primeiro a receber a medalha de ouro foi o condutor suíço, Mario Gandolfo, na categoria de cavalos e 6 anos, com o Franches-Montagnes Lemmy-K (15,93). O segundo lugar ficou com Lars Krüger (ALE) com a égua alemã Sathu Salome, com 14,80 pointos enquanto a holandesa Sabrina Melotti conduzindo a égua KWPN Melotti Texel terminou em terceiro lugar com 13,67pts.

A próxima categoria a encontrar um novo campeão foi a dos cavalos de 5 anos. Fabrice Martin (FRA), representando a nação anfitriã, liderou em cada etapa com a égua Selle Français preta Idromel Noir com 15,30pts. O segundo lugar foi para Lars Krüger com o garanhão Sathu Valentino com 14,12pts. Mario Gandolfo ficou em terceiro lugar com Franches-Montagnes Johnson Du Signal, com 12,98 pts.

Na categoria de cavalos de 5 anos, o cavalo Lusitano Oóforo AR, com o condutor português Jorge Miguel Capela, participou apenas na reprise de Dressage, terminando em 7º lugar com 5,25 pontos. Esta dupla não participou na final, a mini-maratona que ocorreu no último domingo, composta por 1 obstáculo tipo maratona e cones.

Apesar de um pequeno atraso no início da competição de domingo devido a problemas de água na pista de provas, ao meio-dia o terceiro título foi concedido na categoria de 7 anos a Marie Schiltz (LUX). Marie também liderou a competição com a égua Oldenburg Freaky Friday 12, terminou com 14,53 pontos.

O segundo lugar ficou com o holandês Wilbrord Van Den Broek (NED) com o KWPN Love to Dance, com um total de 12,46 pontos, ligeiramente à frente de Agnes Paulovics (HUN) com o garanhão KWPN L-Grappa-WK, que ficou em terceiro lugar com 12,31 pontos.

Resultados completos AQUI