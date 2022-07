Resultados: 6ª Jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos Galope e Trote

Decorreu no passado domingo (10) no Hipódromo Municipal da Maia, a 6ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2022.

A jornada contou com a realização de sete mangas: três da especialidade de Galope, três de Trote Atrelado e uma de Póneis.

No Galope, foram realizadas três provas, 1800metros, 1500m e 2000 metros. Na segunda manga com a extensão de 1800 metros venceu a égua «Jasmine de 8 anos, da Quadra Quinta das Figueiras montada por João Moreira e nos 1500 metros venceu a égua «Eva Glitters» de 8 anos pertencente à Quadra Russiforever montada por Filipe Vaz.

Nos 2000 metros (manga 6) venceu «Dimanche de Mai» de 7 anos, propriedade da Quadra Da Invicta montada pelo joquei Diogo Duarte.

Na primeira manga de trote atrelado, a Quadra Maia Lidador destacou-se nos 2200 metros vencendo «Boute en Train com o driver Frederico Martins.

Na segunda prova de trote, a Quadra Mustang venceu nos 2600 metros com «Anicet Le Fol» com o driver/treinador António Bessa.

Na terceira prova de trote com a extensão de 2200 metros, assistiu-se uma emocionante vitória de «Vendredi de Loisel» de 13 anos da Quadra Pec-Nature com o driver Sérgio Oliveira.

No Galope «Remember Me» da Quadra Paulo Abreu lidera provisoriamente o campeonato com 189.8 pontos. Esta égua de 7 anos é montada pelo jóquei João Moreira.

Após a 6ª jornada no Trote Atrelado, «Au Temps Dubonheur» da Quadra I Love my Horse lidera provisóriamente o campeonato com quatro vitórias e dois segundos lugares, enquanto «Vendredi de Loisel» da Quadra Pec-Nature apesar de contabilizar 5 vitórias, ocupa o segundo lugar, mas tem menos uma prova que «Au Temps Dubonheur».

Resultados completos AQUI