Resultados: 5ª Jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos Galope e Trote

Decorreu no passado domingo (26) no Hipódromo da Quinta da Granja em Felgueiras, a 5ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2022.

Numa jornada muito disputada, com 30 participantes, divididos por duas mangas de galope, três de trote atrelado e uma manga reservada aos póneis, o público manteve-se até à última manga, pois as provas foram emocionantes.

No Galope esteve em destaque na 2ª manga a Quadra Russiforever com a égua «Eva Glitters» montada pelo jóquei Filipe Vaz que venceu a prova de 1800 metros. Na 4ª manga de Galope (1550 m), venceu por três corpos a égua «Cote Match» (FR) da Quadra Novais e Fernandes, montada por Paulino Oliveira que deixou o segundo lugar para o seu rival, o cavalo «Kaleorel» da Quadra Campos montado pelo jóquei Diogo Duarte.

O Trote Atrelado foi a modalidade que abriu a tarde com Frederico Martins e o cavalo «Boute en Train» (FR), da Quadra Maia Lidador a sagrarem-se vencedores nos 2000 metros.

Para a 2ª prova de Trote Atrelado na distância de 2200 metros, foi a vez da Quadra I Love My Horse, com «Au Temps Dubonheur» conduzido por Bruno Miranda, chegar à vitória.

Esta dupla teve uma prestação notável nos últimos 500 metros, uma vez que se encontrava em desvantagem seguindo na segunda linha da prova por fora dos rivais, conseguindo superar os últimos 200 metros, destacando-se dos restantes participantes.

Satisfeito com este resultado Carlos Coelho (preparador) afirmou, “… foi a melhor prestação do cavalo nestas jornadas do campeonato”.

Na 3ª prova de Trote Atrelado (2.400 m), o vencedor foi «Vendredi de Loisel» da Quadra Pec Nature conduzido por Sérgio Oliveira, que leva assim a sua quarta vitória consecutiva no campeonato.

Resultados AQUI